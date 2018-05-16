В НАТО посоветовали Киеву заняться стабилизацией экономики и политики

Брюссель, 16 мая. Глава Военного комитета Североатлантического альянса, бывший начальник генштаба ВС Чехии Петр Павел заявил, что Украине необходимо заняться укреплением экономики и созданием стабильной политической системы.

Об этом Павел сказал, отвечая на просьбу киевских журналистов дать Украине совет.

«Нужно продолжать идти по тому же пути — сделать Украину успешной в политическом и экономическом смысле...» — лаконично высказался глава Военного комитета НАТО.

Павел отметил, что НАТО продолжит оказывать поддержку ВСУ. По его словам, несмотря на то, что прогресс на Украине кажется очень медленным, на самом деле он «значителен».

Напомним, в апреле заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что Украине предстоит провести серьезные реформы и «пронести свое тяжелое бремя» перед вступлением в альянс.