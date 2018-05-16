Медведев рассказал, зачем Россия создает «регуляторные песочницы»

Москва, 16 мая. Власти РФ продолжат создавать «регуляторные песочницы», в которых будет тестироваться наиболее передовое правовое регулирование. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам премьера, лучшие практики будут распространены на российскую экономику в целом.

«В России уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом — Свободный порт Владивосток. Совсем скоро мы планируем создать специальные районы в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский», — заявил Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

Председатель правительства подчеркнул, что Россия активно сотрудничает с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, у нее есть уникальная возможность на основании современных технологий создать инфраструктуру экономического взаимодействия с целью создания на Евразийском пространстве безбарьерного рынка с общей таможней.