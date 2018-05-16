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СНБО Украины считает, что Киев побеждает в информационной войне
Украина
СНБО Украины считает, что Киев побеждает в информационной войне
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    СНБО Украины считает, что Киев побеждает в информационной войне

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    СНБО Украины считает, что Киев побеждает в информационной войнеКиев, 16 мая. Украина побеждает в информационной войне, полагает руководитель службы по вопросам информационной безопасности Валентин Петров.

    По его словам, «есть множество примеров» того, что Украина одерживает верх в информационной войне. Петров добавил, что «все возможное» для этого делает не только государство, но и волонтёры и гражданское общество.

    «Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле её выиграем, и этому есть множество примеров», — приводит его слова пресс-служба СНБО.

    Также он добавил, что не может быть «абсолютной свободы информации», напомнив об «этических, моральных и юридических» ограничениях, пишет RT.

    Отметим, что ранее сообщалось о том, что СБУ проводит следственные действия в отношении медиаструктур «подконтрольных» РФ.

     

    Автор: Антон Зарубин
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