СНБО Украины считает, что Киев побеждает в информационной войне

Киев, 16 мая. Украина побеждает в информационной войне, полагает руководитель службы по вопросам информационной безопасности Валентин Петров.

По его словам, «есть множество примеров» того, что Украина одерживает верх в информационной войне. Петров добавил, что «все возможное» для этого делает не только государство, но и волонтёры и гражданское общество.

«Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле её выиграем, и этому есть множество примеров», — приводит его слова пресс-служба СНБО.

Также он добавил, что не может быть «абсолютной свободы информации», напомнив об «этических, моральных и юридических» ограничениях, пишет RT.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что СБУ проводит следственные действия в отношении медиаструктур «подконтрольных» РФ.