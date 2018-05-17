Сирия новости 17 мая 07.00: курды помогают ИГ переправляться через Евфрат на территорию САА; США продолжают подготовку боевиков в Ат-Танфе

Сирия, 17 мая. Курды помогают ИГ1 переправляться через Евфрат на территорию САА; США продолжают подготовку боевиков в Ат-Танфе; 150 беженцев готовятся покинуть лагерь «Рукбан». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны SDF в районе Сальхии.

«Исламское государство»2: продолжает оказывать САА сопротивление на юге Дамаска.

«Демократические силы Сирии»: арестовали еще несколько мирных жителей в Ракке.

США: готовят в Ат-Танфе более тысячи боевиков «Новой сирийской армии».

Провинция Дамаск

Сирийская армия продолжает военную операцию против «Исламского государства» на юге Дамаска. Несмотря на то, что ИГ уже потеряло значительные территории своего анклава, боевики продолжают оказывать САА ожесточенное сопротивление. Под контролем террористов находится около 70 процентов лагеря для беженцев Ярмук, а также отдельные кварталы Хаджар аль-Асвада и Ат-Тадамуна.

Как пишет Telegram-канал (@Sohayb_Masri1), нехватка ресурсов, боеприпасов и вооружения, а также успешные наступательные действия сирийских войск при поддержке авиаударов ВКС РФ и ВВС Сирии, может спровоцировать боевиков на увеличение атак с помощью боевиков-смертников и заминированных автомобилей.

Провинция Хомс

После капитуляции всех боевиков в Растанском котле на севере провинции, последней неподконтрольной официальному Дамаску территорией в Хомсе является оккупированная США 55-километровая зона в районе пограничного перехода Ат-Танф. Там располагается лагерь для беженцев «Рукбан», куда США не пропускают гуманитарные конвои, и американская военная база, где проходят подготовку боевики так называемой «Новой сирийской армии». В декабре прошлого года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал журналистам, что в составе этой «оппозиционной» группировки тренируются и бывшие боевики «Исламского государства», которые были выведены США из Ракки и восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

По данным источника в Twitter (@syriaasadi), на территории Ат-Танфа находится свыше тысяче боевиков «Новой сирийской армии». Отмечается, что данная группировка формируется из бандформирований «Усуд аш-Шаркия» («Львы Востока»), «Аш-Шахада аль-Карьятейн» («Мученики Карьятейна») и «Бригады мученика Ахмада аль-Абдо». На вооружении у проамериканских боевиков имеются противотанковые ракетные комплексы и автомобили, оснащенные крупнокалиберными пулеметами.

Как сообщает Twitter-канал (@SyriawatanNews) со ссылкой на свои источники в администрации провинции Хомс, лагерь для беженцев «Рукбан» готовятся покинуть 150 беженцев. Всего о своем желании выехать на территорию, подконтрольную Дамаску, заявили порядка 8000 человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды «Демократических сил Сирии» при поддержке стран международной коалиции продолжают наступление на позиции боевиков «Исламского государства» в рамках операции «Буря Джазиры». В настоящее время курдские вооруженные формирования ведут бои с «Исламским государством» в районе Багуз-Фаукани на левом берегу Евфрата, сообщает источник в Twitter (@Syria_SG).

Как пишет источник в Twitter (@watanisy), «Демократические силы Сирии» обстреляли позиции правительственных войск в районе населенного пункта Сальхия. Кроме этого, есть информация об обстреле позиций САА в районе Эс-Суккерии, который велся со стороны Багуз-Фаукани.

Сирийские службы безопасности задержали двух боевиков «Исламского государства» в населенном пункте Эт-Так Эль-Джайз, сообщает Telegram-канал @nors2017. По информации источника, курды помогли террористам переправляться через Евфрат на контролируемый САА западный берег. Услуга стоит 1000 долларов США и осуществляется в ночное время суток. Таким образом, уже сотни боевиков могли переправиться через Евфрат, чтобы скрыться в пустыне Бадия и оттуда нападать на позиции правительственных войск.

Провинция Ракка

Несмотря на акции протестов против курдской оккупации, которые регулярно устраивает местное население провинции, «Демократические силы Сирии», поддерживаемые США, продолжают проводить свою преступную политику на захваченных арабских территориях.

По информации, опубликованной медиаресурсом Euphrates Post, курдские боевики арестовали еще нескольких молодых людей на контрольно-пропускном пункте Баб-аль-Багдад в восточном районе Ракки, чтобы заставить их вступить в ряды «Демократические силы Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)