Сирия: в Восточную Гуту продолжают возвращаться мирные жители

Дамаск, 16 мая. Порядка 400 мирных жителей Сирии вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, минувшим днем около 400 мирных жителей покинули лагеря для временного размещения беженцев и вернулись в свои дома в Восточной Гуте.

Напомним, в начале мая благодаря усилиям представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была освобождена от боевиков Восточная Гута. В ходе операции по выводу боевиков Восточную Гуту покинули более 40 тысяч террористов. В настоящее время анклав находится под полным контролем властей Сирии.