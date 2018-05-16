Сирия: в Восточную Гуту продолжают возвращаться мирные жители
Дамаск, 16 мая. Порядка 400 мирных жителей Сирии вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.
По данным агентства, минувшим днем около 400 мирных жителей покинули лагеря для временного размещения беженцев и вернулись в свои дома в Восточной Гуте.
Напомним, в начале мая благодаря усилиям представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была освобождена от боевиков Восточная Гута. В ходе операции по выводу боевиков Восточную Гуту покинули более 40 тысяч террористов. В настоящее время анклав находится под полным контролем властей Сирии.