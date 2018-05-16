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Сирия: в Восточную Гуту продолжают возвращаться мирные жители
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    Сирия: в Восточную Гуту продолжают возвращаться мирные жители

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    Сирия: в Восточную Гуту продолжают возвращаться мирные жители

    Дамаск, 16 мая. Порядка 400 мирных жителей Сирии вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    По данным агентства, минувшим днем около 400 мирных жителей покинули лагеря для временного размещения беженцев и вернулись в свои дома в Восточной Гуте.

    Напомним, в начале мая благодаря усилиям представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была освобождена от боевиков Восточная Гута. В ходе операции по выводу боевиков Восточную Гуту покинули более 40 тысяч террористов. В настоящее время анклав находится под полным контролем властей Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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