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Трамп ушел от ответа на вопрос о встрече с Ким Чен Ыном
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    Трамп ушел от ответа на вопрос о встрече с Ким Чен Ыном

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    Трамп ушел от ответа на вопрос о встрече с Ким Чен Ыном

    Вашингтон, 16 мая. Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, состоится ли его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Перед началом переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, находящемся в Вашингтоне, Трамп заявил, что «никакого решения нет».

    «Нам нужно посмотреть. Нет никакого решения, нас ни о чем не уведомляли...» — сказал Трамп. Его цитируют американские СМИ.

    Напомним, ранее Вашингтон и Пхеньян достигли исторической договоренности о проведении встречи Трампа и Ким Чен Ына. Переговоры должны состоятся в июне в Сингапуре.

    При этом накануне стало известно, что власти КНДР решили отменить встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореей. Причиной этого решения в Пхеньяне назвали совместные военные учения США и Южной Кореи. О том, повлияют ли учения на встречу Трампа и Ким Чен Ына, в КНДР пока не сообщали.

    Автор: Федор Веснин
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