Гигантский «Лайк» отправится в турне по России. ФАН-ТВ

В Петербурге в Доме журналиста прошла презентация международного арт-проекта «Гигантские передвижные скульптуры Юрия Берестова «Жесты». Масштабная скульптура «Лайк» пройдет путь через Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар — тем самым поддержит развитие российского внутреннего туризма.

На развитие проекта и создание первой скульптуры ушло чуть меньше года и около 10 миллионов рублей. Ее размер 4,1 м в высоту, 5,9 м в длину и 1,7 м в ширину. Материал выбрали антивандальный — стеклопластик.

«Лайк» будет появляться в самых неожиданных местах России. Все желающие смогут делать фотографии на его фоне, а специальный человек будет вести блог о путешествии скульптуры.

Свой трехнедельный вояж «Лайк» завершит в Грозном, где и останется. Скульптура станет подарком на 200-летие города.

«Считаю, что чеченцы это сильная нация, с сильным сердцем и поэтому я им ставлю вот такой большой лайк. Гигантский лайк от себя. Для «Лайка» была изготовлена большая семиметровая платформа. Сам «Лайк» примерно около пяти метров, сделан из стеклопластика известным скульптором Константином Новиковым», — рассказывает автор идеи арт-проекта «Жесты» Юрий Берестов.

«Суть проекта в том, что из горы торчит маленький кусочек скульптуры. Так как в Чечне очень красивые горы, будет создаваться ощущение, что вся скульптура в горе, а «Лайк» это лишь маленькая часть, которая выходит из нее. Почему скульптура на данный момент белая? Она сейчас специально белая, но когда будет ехать, она будет постепенно патинироваться. И когда доедет до своей точки установки, станет серокаменной. И к концу пути она уже будет такой, какой изначально должна была быть в проекте», — раскрывает авторский замысел скульптор, художник Константин Новиков.

Если «Лайк» действительно понравится людям и старт проекта гигантских передвижных скульптур пройдет успешно, то в ближайшее время мы увидим еще несколько «Жестов». Второй арт-объект, «Ладонь», находится в разработке. По задумке он одновременно будет смотровой площадкой и фотозоной.