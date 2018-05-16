Москва, 16 мая. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, пытаясь надавить на суд, накануне слушаний опубликовал заявление своего председателя Ричарда Берра, который заявил, что не сомневается в «беспрецедентной попытке» России вмешаться в президентские выборы в США 2016 года.

Как сообщает Reuters, спецкомитет заявил, что согласен с выводами американской разведки, утверждающей, что Россия якобы причастна к вмешательству в избирательную кампанию.

«Сомнений в том, что Россия предприняла беспрецедентную попытку вмешаться в наши выборы в 2016 году, нет», — заявил Берр по итогам закрытого слушания, в котором участвовали высокопоставленные сотрудники разведки.

Отметим, что заявление с бездоказательными предположениями главы спецкомитета о «вине России» было сделано накануне судебных слушаний по данному разбирательству, что может являть попыткой оказать давление на судей.

Напомним, в начале этого года США объявили о «вмешательстве» России в выборы, однако специальный прокурор США Роберт Мюллер, который выступает обвинителем по данному делу, не ожидал, что лица и компании, которых обвиняют во вмешательстве в выборы, появятся в суде, чтобы отстаивать свои интересы.Однако адвокаты компании Concord Management российского бизнесмена Евгения Пригожина в ответ потребовали от США раскрыть информацию о вмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела других государств начиная с 1945 года. Юристы Concord Management также утверждают, что дело было неполным, так как Мюллер не располагал необходимыми доказательствами того, что президентская кампания сознательно и умышленно нарушила законы США.



Теперь спецпрокурору Мюллеру, который пытался обвинить Россию во вмешательстве в дела США, придется отвечать за сотни доказанных случаев вмешательства Вашингтона в дела других государств. Как считают эксперты, Мюллеру, возможно, придется отказаться от обвинений в адрес Concord Management, чтобы не раскрывать секретные данные, что негативно повлияет на его репутацию.