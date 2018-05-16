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Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе и партнерство Украины с НАТО
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    Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе и партнерство Украины с НАТО

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    Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе и партнерство Украины с НАТО

    Киев, 16 мая. Спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер в среду встретился с президентом страны Петром Порошенко. По информации пресс-службы главы Украины, Волкер и Порошенко обсудили положение дел в Донбассе, ответив важность развертывания в регионе миротворческой миссии ООН.

    «Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности…» — отмечается в комментарии пресс-службы Порошенко.

    Не обошли вниманием Порошенко и Волкер и освобождение пленных в Донбассе. До встречи с президентом Украины специальный представитель Госдепа успел пообщаться со спикером и депутатами парламента страны.

    Во вторник, находясь в Славянске, Волкер рассказал, при каком условии он готов посетить ДНР и ЛНР. Он также заявил, что на территории Донбасса «нет конфликта среди украинцев, нет там и этнического, и гражданского противостояния». 

    Автор: Федор Веснин
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