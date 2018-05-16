Эксперт пояснил, почему Украина уклоняется от обмена пленными с ДНР и ЛНР 

Украинская сторона не соглашается на предложение Донецкой и Луганской народных республик произвести обмен пленными. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Российская делегация констатировала, что сегодня есть все условия для обмена всех удерживаемых людей, личности которых установлены и подтверждены сторонами конфликта, — сказал Грызлов. — К сожалению, под надуманными предлогами и вопреки положениям Минских соглашений об обмене по принципу «всех на всех» украинская сторона продолжает уклоняться от такого обмена», — отметил он.

Как отмечает военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин, Украине обмен пленными просто-напросто невыгоден.

«Киев и дальше будет срывать все договоренности, потому что Украина в обмене пленными не заинтересована, — говорит эксперт. — И для этого есть несколько причин. Во-первых, немалая часть людей, которые значатся в списках Луганска и Донецка как украинские пленные, либо инвалиды, либо их уже нет в живых. Они числятся только на бумаге. Эта точная информация, мне ее подтвердили наши источники. Во-вторых, на Украине не нужны люди, которые приедут из ДНР и ЛНР и просто разъедутся по деревням в попытке спокойно жить. А еще и рассказывать начнут: «А вы знаете, с нами всегда делились последней краюхой хлеба. А иногда кормили в первую очередь нас, а потом ели сами». Киеву это не надо. Они считают, что это зараза, которая разрушит их русофобский мир. Поэтому они и дальше будут отказываться. За наших ребят, которые теперь покалечены или погибли в результате пыток, надо отвечать. А они не собираются».

Предложение Киеву обменяться пленными представители Донецкой и Луганской республик сделали на встрече в Минске. Планировалось, что процедура пройдет в формате «всех на всех»: Киев должен отпустить 157 человек, Донбасс – 20.

Однако, как говорит Грызлов, украинская сторона «продолжает уклоняться».

Также он отметил: Россия считает, что «при наличии воли со стороны Украины могут быть в короткие сроки приняты эффективные меры по всем вопросам безопасности, нормализации экономических связей, важнейшим гуманитарным вопросам — освобождению удерживаемых людей и, в конечном итоге, по разрешению политического противостояния на основе Минских соглашений».

Напомним, последний крупный обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками произошел в конце прошлого года. Тогда стороны освободили свыше трехсот человек.