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Агрессия в отношении России: предложение «взорвать Крымский мост» вызвало гнев в Госдуме
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    Агрессия в отношении России: предложение «взорвать Крымский мост» вызвало гнев в Госдуме

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    Агрессия в отношении России: предложение «взорвать Крымский мост» вызвало гнев в Госдуме

    Москва, 16 мая. Американский еженедельник Washington Examiner в своей статье призвал Украину «взорвать Крымский мост». Заявление журналиста из США вызвало гнев в Госдуме. По мнению председателя комитета по обороне Юрия Швыткина, оно является актом агрессии в отношении миролюбивой политики России.

    «Не передать тот гнев, который возник, когда мы узнали о данной публикации в американском издании, — заявил Швыткин. — Сколько агрессии в этих словах, недружелюбия по отношению к нашему народу!»

    Он пообещал, что Россия не допустит никаких противоправных действий, поскольку Крымский мост надежно охраняется подразделениями, оснащенными соответствующим штатным вооружением, которое позволит не допустить негативных сценариев в случае диверсий.

    По словам депутата, Крымский мост является не просто транспортным узлом — это символ объединения людей.

    «К великому сожалению, сегодняшние высказывания, которые прозвучали в американской газете, подчеркивают ту агрессию, продолжающуюся в отношении не просто России и нашего народа, а еще и той миролюбивой политики, которую проводит наша страна», — цитирует парламентария iReactor.

    Автор: Катерина Михайлиди
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