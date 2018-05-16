Агрессия в отношении России: предложение «взорвать Крымский мост» вызвало гнев в Госдуме
Москва, 16 мая. Американский еженедельник Washington Examiner в своей статье призвал Украину «взорвать Крымский мост». Заявление журналиста из США вызвало гнев в Госдуме. По мнению председателя комитета по обороне Юрия Швыткина, оно является актом агрессии в отношении миролюбивой политики России.
«Не передать тот гнев, который возник, когда мы узнали о данной публикации в американском издании, — заявил Швыткин. — Сколько агрессии в этих словах, недружелюбия по отношению к нашему народу!»
Он пообещал, что Россия не допустит никаких противоправных действий, поскольку Крымский мост надежно охраняется подразделениями, оснащенными соответствующим штатным вооружением, которое позволит не допустить негативных сценариев в случае диверсий.
По словам депутата, Крымский мост является не просто транспортным узлом — это символ объединения людей.
«К великому сожалению, сегодняшние высказывания, которые прозвучали в американской газете, подчеркивают ту агрессию, продолжающуюся в отношении не просто России и нашего народа, а еще и той миролюбивой политики, которую проводит наша страна», — цитирует парламентария iReactor.