Москва, 16 мая. Американский еженедельник Washington Examiner в своей статье призвал Украину «взорвать Крымский мост». Заявление журналиста из США вызвало гнев в Госдуме. По мнению председателя комитета по обороне Юрия Швыткина, оно является актом агрессии в отношении миролюбивой политики России.

«Не передать тот гнев, который возник, когда мы узнали о данной публикации в американском издании, — заявил Швыткин. — Сколько агрессии в этих словах, недружелюбия по отношению к нашему народу!»

Он пообещал, что Россия не допустит никаких противоправных действий, поскольку Крымский мост надежно охраняется подразделениями, оснащенными соответствующим штатным вооружением, которое позволит не допустить негативных сценариев в случае диверсий.

По словам депутата, Крымский мост является не просто транспортным узлом — это символ объединения людей.