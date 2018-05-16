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Транспортный рекорд Керченской паромной переправы побит за 12 часов работы Крымского моста
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    Транспортный рекорд Керченской паромной переправы побит за 12 часов работы Крымского моста

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    Транспортный рекорд Керченской паромной переправы побит за 12 часов работы Крымского моста

    Москва, 16 мая. Суточный рекорд Керченской паромной переправы по числу переправленных через пролив транспортных средств побит за 12 часов с момента открытия Крымского моста. Об этом сообщает информационный центр Крымского моста.

    По состоянию на 19.00 16 мая по мосту в обе стороны проехали без малого 14 тысяч транспортных средств.

    «За первые 12 часов с момента открытия Крымского моста поток транспорта между двумя берегами побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы. К 19:00 по Крымскому мосту прошло более 7 тысяч транспортных средств в сторону Крыма и более 6,7 тысячи в сторону Кубани…» — отмечается в комментарии инфоцентра. 

    При этом абсолютный рекорд Керченской переправы, установленный в августе прошлого года, составляет почти 13 тысяч перевезенных за сутки транспортных средств. 

    Напомним, торжественная церемония открытия самого длинного моста в России состоялась 15 мая. В ней принял участие президент России Владимир Путин, проехавший по переправе за рулем КамАЗа. Российский лидер открыл движение знаменитым гагаринским: «Поехали!».  

    Автор: Федор Веснин
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