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Сирия: САА обнаружила танки и тяжелое вооружение боевиков в Восточном Каламуне
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    Сирия: САА обнаружила танки и тяжелое вооружение боевиков в Восточном Каламуне

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    Сирия: САА обнаружила танки и тяжелое вооружение боевиков в Восточном Каламуне

    Дамаск, 16 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили танки, тяжелое вооружение и боеприпасы в Восточном Каламуне. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    По данным агентства, танки, оружие и боеприпасы были обнаружены в районе города Аль-Рахиба в Восточном Каламуне. САА обнаружили исправные танки T72, T62 и T55, а также артиллерийские орудия, минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, а также огромное количество боеприпасов.

    В конце апреля сирийские военные и сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии завершили операцию по выводу боевиков из Восточного Каламуна. За время операции регион покинули две тысячи боевиков и около трех тысяч членов их семей.

    Автор: Алексей Громов
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