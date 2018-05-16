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РФ считает необходимым вернуться к созданию зоны безопасности в районе ДФС в Донбассе
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    РФ считает необходимым вернуться к созданию зоны безопасности в районе ДФС в Донбассе

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    РФ считает необходимым вернуться к созданию зоны безопасности в районе ДФС в Донбассе

    Минск, 16 мая. Москва считает необходимым вернуться к вопросу создания в районе Донецкой фильтровальной станции зоны безопасности. Об этом заявил представитель России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

    По его словам, ситуация вокруг важнейшего объекта инфраструктуры — ДФС — требует внимания.

    «Мы предложили также вновь вернуться к вопросу разведения сил конфликтующих сторон в районе ДФС, четко определив границы этого участка», — заявил Грызлов журналистам.

    Он подчеркнул, что украинская сторона вновь сорвала разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, которое было запланировано на 8 мая. Кроме того, ВСУ ввели войска на участки разведения в районах поселков Петровское и Золотое, заявил Грызлов.

    Автор: Катерина Михайлиди
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