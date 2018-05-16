РФ считает необходимым вернуться к созданию зоны безопасности в районе ДФС в Донбассе

Минск, 16 мая. Москва считает необходимым вернуться к вопросу создания в районе Донецкой фильтровальной станции зоны безопасности. Об этом заявил представитель России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

По его словам, ситуация вокруг важнейшего объекта инфраструктуры — ДФС — требует внимания.

«Мы предложили также вновь вернуться к вопросу разведения сил конфликтующих сторон в районе ДФС, четко определив границы этого участка», — заявил Грызлов журналистам.

Он подчеркнул, что украинская сторона вновь сорвала разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, которое было запланировано на 8 мая. Кроме того, ВСУ ввели войска на участки разведения в районах поселков Петровское и Золотое, заявил Грызлов.