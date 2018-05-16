Музей Гревен согласился переделать воскового Макрона

Париж, 16 мая. Восковая статуя французского лидера Эммануэля Макрона в музее Гревен на Монмартре может быть переделана из-за множества критических отзывов.

Как сообщает телеканал BFMTV, работу скульптора Эрика Сен-Шафрэ показали по французскому телевидению в минувшее воскресенье. Представитель музея Гревен сообщил, что она может быть выставлена для посетителей до 25 мая. Однако французы считают, что статуя не вполне похожа на оригинал.

Ранее автор статуи создал из воска «двойника» президента США Дональда Трампа. Стоимость одной статуи составляет 50–60 тысяч евро, на ее изготовление уходит около полугода.