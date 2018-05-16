Сирия: САА обнаружила сеть подземных тоннелей боевиков в провинции Хама

Дамаск, 16 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили на юге провинции Хама разветвленную сеть подземных тоннелей, которые были созданы террористами. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

Саперные подразделения САА обезвредили мины боеприпасы, которые были обнаружены возле тоннелей, после чего военные инженеры уничтожили подземное сооружение террористов. Кроме того, инженеры подразделения САА демонтировали бетонные укрепления, которые боевики построили у входов в подземные тоннели.

Ранее командование сирийской армии объявило об освобождении от боевиков южных районов провинции Хама и Хомс. По данным ведомства, правительственные силы восстановили контроль над 65 городами, которые ранее удерживались террористическими организациями.