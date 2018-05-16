Литва намерена ввести квоты для иностранных работников из-за большого потока украинцев

Вильнюс, 16 мая. В связи с большим притоком украинских мигрантов Литва намерена ввести квоты для иностранцев по некоторым профессиям. Об этом заявил первый заместитель канцлера правительства Литвы Дейвидас Матуленис в среду, 16 мая.

Такое решение связано с тем, что из-за притока более дешевой рабочей силы может начаться процесс вытеснения граждан Литвы с рынка труда, отметил политик. Мутуленис отметил, что квоты на специалистов высокой квалификации вводить не будут. Он добавил, что в большом количестве в Литву приезжают строители и водители с Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как стал известно, более подробная информация по реализации данной инициативы должная появиться до октября текущего года.