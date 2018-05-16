Федерация футбола Аргентины извинилась за пособие по соблазнению русских девушек

Москва, 16 мая. Инструкция по нахождению общего языка с русскими девушками не должна была попасть в подготовленный федерацией футбола Аргентины (AFA) справочник. Пособие, которое раздали аргентинским журналистам, собирающимся отправиться в РФ для освещения чемпионата мира по футболу, будет отозвано.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте футбольной федерации Аргентины.

«Мы приступили к немедленному отзыву (экземпляров справочника — прим. ФАН). Мы сожалеем, что данная ошибка кинула тень на образовательную деятельность AFA», — отмечается в комментарии федерации.

Напомним, ранее одна из глав справочника «Русский язык и культура», названная «Что делать, чтобы у вас что-то получилось с русской девушкой», просочилась в СМИ. Российская и мировая общественность восприняла «рекомендации по соблазнению» аргентинской федерации футбола как оскорбляющие женщин.

Первый в истории чемпионат мира по футболу, страной-хозяйкой которого выступает Россия, стартует уже 14 июня. В этот день российские футболисты в Москве сыграют с командой Саудовской Аравии. Аргентина, традиционно относящаяся к числу фаворитов мундиаля, начнет выступление на чемпионате 16 июня поединком с Исландией.