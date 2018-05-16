Меню
Общество
Федерация футбола Аргентины извинилась за пособие по соблазнению русских девушек
Украина
СНБО Украины считает, что Киев побеждает в информационной войне
Следующая новость
Загрузка...

    Федерация футбола Аргентины извинилась за пособие по соблазнению русских девушек

    98

    Федерация футбола Аргентины извинилась за пособие по соблазнению русских девушек

    Москва, 16 мая. Инструкция по нахождению общего языка с русскими девушками не должна была попасть в подготовленный федерацией футбола Аргентины (AFA) справочник. Пособие, которое раздали аргентинским журналистам, собирающимся отправиться в РФ для освещения чемпионата мира по футболу, будет отозвано.

    Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте футбольной федерации Аргентины.

    «Мы приступили к немедленному отзыву (экземпляров справочника — прим. ФАН). Мы сожалеем, что данная ошибка кинула тень на образовательную деятельность AFA», — отмечается в комментарии федерации.

    Напомним, ранее одна из глав справочника «Русский язык и культура», названная «Что делать, чтобы у вас что-то получилось с русской девушкой», просочилась в СМИ. Российская и мировая общественность восприняла «рекомендации по соблазнению» аргентинской федерации футбола как оскорбляющие женщин. 

    Первый в истории чемпионат мира по футболу, страной-хозяйкой которого выступает Россия, стартует уже 14 июня. В этот день российские футболисты в Москве сыграют с командой Саудовской Аравии. Аргентина, традиционно относящаяся к числу фаворитов мундиаля, начнет выступление на чемпионате 16 июня поединком с Исландией. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.