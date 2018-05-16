Хамство и ложь как особенности поведения: политолог оценил угрозы Киева в адрес Донецка, возмутившие ОБСЕ

На встрече политической подгруппы, состоявшейся в среду в Минске, представители Киева угрожали представителям Донецкой народной республики физической расправой и уголовным преследованием, чем возмутили и фактически вынудили покинуть заседание координатора от ОБСЕ, сообщила и. о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

По словам Никоноровой, «впервые за 87 заседаний политической подгруппы в Минске от украинской стороны звучали не только откровенно провокационные заявления, но и прямые угрозы физической расправы и уголовного преследования».

«Красноречивым подтверждением агрессивности и явного стремления создать открытую склоку в зале заседаний со стороны представителей Киева стало то, что координатор от ОБСЕ решил покинуть помещение, чтобы хоть как-то охладить наших визави», — заметила представительница ДНР в политподгруппе.

Донецкий политолог Роман Манекин прокомментировал Федеральному агентству новостей сегодняшнюю ситуацию.

«Малоадекватные наши контрагенты, к сожалению, недоговороспособны не только в залах заседания, но и на линии разграничения. Мы знаем, что продолжается наращивание сил, каждый день об этом поступает новая и новая информация. Мы видим провокационные действия рядовых исполнителей и слышим совершенно непозволительные заявления на международной арене президента Украины господина Порошенко. Преодолеть это невозможно, потому что здесь сказывается какое-то ущемленное самолюбие. И при этом в Киеве нет осознания того факта, что любой конфликт можно решить путем диалога участвующих сторон», — заметил донецкий политолог.

По мнению Романа Манекина, подобные истории повторятся не раз, пока на Украине не поменяется власть.

«Ситуация с преследованием журналистов РИА Новости Украина доказывает, что нагнетание антироссийской истерии украинскими властями продолжается. Но это не сочетается с повседневными реалиями рядовых граждан Украины. Контакты между населением ДНР и Украины сохраняются, поток через линию разграничения огромный — до 30 тысяч людей в день, которые пересекают границу. Люди общаются, не стремятся к развитию конфликта, а власти Украины пытаются нагнетать обстановку искусственно и, на мой взгляд, бесперспективно», — считает собеседник ФАН.

Роман Манекин назвал «хамство и ложь перманентным состоянием» украинской власти.