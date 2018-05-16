Сирия: в районе Африна вспыхнули столкновения между террористами

Дамаск, 16 мая. В районе сирийского Африна вспыхнули столкновения между боевиками группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат аль-Шамия». Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, поддерживаемые Турцией группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат аль-Шамия» вступили в вооруженное противостояние, после того, как не смогли поделить награбленное. В результате столкновений обе группировки понесли потери.

Ранее стало известно, что боевики, который были эвакуированы из Восточной Гуты начали формировать новые вооруженные отряды в Африне. Террористы готовят новобранцев на своей базе, которая расположена в районе населенного пункта Шера неподалеку от Африна.