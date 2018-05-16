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Новости Сирии
Сирия: в районе Африна вспыхнули столкновения между террористами
Новости Сирии
Сирия: в районе Африна вспыхнули столкновения между террористами
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    Сирия: в районе Африна вспыхнули столкновения между террористами

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    Сирия: в районе Африна вспыхнули столкновения между террористами

    Дамаск, 16 мая. В районе сирийского Африна вспыхнули столкновения между боевиками группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат аль-Шамия». Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, поддерживаемые Турцией группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат аль-Шамия» вступили в вооруженное противостояние, после того, как не смогли поделить награбленное. В результате столкновений обе группировки понесли потери.

    Ранее стало известно, что боевики, который были эвакуированы из Восточной Гуты начали формировать новые вооруженные отряды в Африне. Террористы готовят новобранцев на своей базе, которая расположена в районе населенного пункта Шера неподалеку от Африна.

    Автор: Алексей Громов
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