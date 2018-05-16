ЧМ по хоккею 2018: расписание плей-офф, где смотреть матч Россия — Канада, полуфиналы и финал
Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018, обидно уступив шведам в последнем матче группового турнира. Теперь подопечным Ильи Воробьева предстоит непростая встреча с принципиальным противником — сборной Канады, так что для нас первый матч плей-офф может стать досрочным финалом.
Тем не менее групповой этап позади, и впереди нас ждет самая драматичная и увлекательная часть чемпионата мира по хоккею 2018 — плей-офф.
Результаты группового этапа ЧМ по хоккею 2018
|
Место
|
Страна
|
Очки
|
Группа А
|
1
|
Швеция
|
20
|
2
|
Россия
|
16
|
3
|
Чехия
|
15
|
4
|
Швейцария
|
12
|
5
|
Словакия
|
11
|
6
|
Франция
|
6
|
7
|
Австрия
|
4
|
8
|
Беларусь
|
0
|
Группа В
|
1
|
Финляндия
|
16
|
2
|
США
|
16
|
3
|
Канада
|
15
|
4
|
Латвия
|
13
|
5
|
Дания
|
11
|
6
|
Германия
|
7
|
7
|
Норвегия
|
6
|
8
|
Южная Корея
|
0
Команды, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Сборные, расположившиеся на двух последних строчки таблицы, отправятся из высшего дивизиона в первый.
Расписание игр плей-офф ЧМ по хоккею 2018, где смотреть по ТВ
Четвертьфиналы
|
Дата
|
Команды
|
Время
|
Трансляция по ТВ
|
17 мая
|
Россия — Канада
|
17.15
|
Первый канал
|
17 мая
|
США — Чехия
|
17.15
|
Матч ТВ
|
17 мая
|
Швеция — Латвия
|
21.15
|
Матч ТВ (в повторе 18 мая)
|
17 мая
|
Финляндия — Швейцария
|
21.15
|
Матч ТВ
Полуфиналы
Полуфиналы пройдут в субботу, 19 мая. Начало матчей в 16.15 (трансляция на Матч ТВ) и в 20.15 (место трансляции еще не определено).
Матч за третье место и финал
Матч за третье место состоится в воскресенье, 20 мая, начало в 16.45 (трансляция на Матч ТВ).
Финал также состоится в воскресенье, 20 мая, начало в 21.15 (место трансляции еще не определено).
«Газета.Ru» подводит итоги групповой стадии турнира и оценивает шансах россиян в принципиальном матче с канадцами.