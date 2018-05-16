ЧМ по хоккею 2018: расписание плей-офф, где смотреть матч Россия — Канада, полуфиналы и финал

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018, обидно уступив шведам в последнем матче группового турнира. Теперь подопечным Ильи Воробьева предстоит непростая встреча с принципиальным противником — сборной Канады, так что для нас первый матч плей-офф может стать досрочным финалом.

Тем не менее групповой этап позади, и впереди нас ждет самая драматичная и увлекательная часть чемпионата мира по хоккею 2018 — плей-офф.

Результаты группового этапа ЧМ по хоккею 2018

Место Страна Очки Группа А 1 Швеция 20 2 Россия 16 3 Чехия 15 4 Швейцария 12 5 Словакия 11 6 Франция 6 7 Австрия 4 8 Беларусь 0 Группа В 1 Финляндия 16 2 США 16 3 Канада 15 4 Латвия 13 5 Дания 11 6 Германия 7 7 Норвегия 6 8 Южная Корея 0

Команды, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Сборные, расположившиеся на двух последних строчки таблицы, отправятся из высшего дивизиона в первый.

Расписание игр плей-офф ЧМ по хоккею 2018, где смотреть по ТВ

Четвертьфиналы

Дата Команды Время Трансляция по ТВ 17 мая Россия — Канада 17.15 Первый канал 17 мая США — Чехия 17.15 Матч ТВ 17 мая Швеция — Латвия 21.15 Матч ТВ (в повторе 18 мая) 17 мая Финляндия — Швейцария 21.15 Матч ТВ

Полуфиналы

Полуфиналы пройдут в субботу, 19 мая. Начало матчей в 16.15 (трансляция на Матч ТВ) и в 20.15 (место трансляции еще не определено).

Матч за третье место и финал

Матч за третье место состоится в воскресенье, 20 мая, начало в 16.45 (трансляция на Матч ТВ).

Финал также состоится в воскресенье, 20 мая, начало в 21.15 (место трансляции еще не определено).

«Газета.Ru» подводит итоги групповой стадии турнира и оценивает шансах россиян в принципиальном матче с канадцами.