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ЧМ по хоккею 2018: расписание плей-офф, где смотреть матч Россия — Канада, полуфиналы и финал
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    ЧМ по хоккею 2018: расписание плей-офф, где смотреть матч Россия — Канада, полуфиналы и финал

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    ЧМ по хоккею 2018: расписание плей-офф, где смотреть матч Россия — Канада, полуфиналы и финал

    Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018, обидно уступив шведам в последнем матче группового турнира. Теперь подопечным Ильи Воробьева предстоит непростая встреча с принципиальным противником — сборной Канады, так что для нас первый матч плей-офф может стать досрочным финалом.

     

    Тем не менее групповой этап позади, и впереди нас ждет самая драматичная и увлекательная часть чемпионата мира по хоккею 2018 — плей-офф.

    Результаты группового этапа ЧМ по хоккею 2018

    Место

    Страна

    Очки

    Группа А

    1

    Швеция

    20

    2

    Россия

    16

    3

    Чехия

    15

    4

    Швейцария

    12

    5

    Словакия

    11

    6

    Франция

    6

    7

    Австрия

    4

    8

    Беларусь

    0

    Группа В

    1

    Финляндия

    16

    2

    США

    16

    3

    Канада

    15

    4

    Латвия

    13

    5

    Дания

    11

    6

    Германия

    7

    7

    Норвегия

    6

    8

    Южная Корея

    0

    Команды, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Сборные, расположившиеся на двух последних строчки таблицы, отправятся из высшего дивизиона в первый.

    России предстоит непростая встреча с принципиальным противником — сборной Канады

    Расписание игр плей-офф ЧМ по хоккею 2018, где смотреть по ТВ

    Четвертьфиналы

    Дата

    Команды

    Время

    Трансляция по ТВ

    17 мая

    Россия — Канада

    17.15

    Первый канал

    17 мая

    США — Чехия

    17.15

    Матч ТВ

    17 мая

    Швеция — Латвия

    21.15

    Матч ТВ (в повторе 18 мая)

    17 мая

    Финляндия — Швейцария

    21.15

    Матч ТВ

    Полуфиналы

    Полуфиналы пройдут в субботу, 19 мая. Начало матчей в 16.15 (трансляция на Матч ТВ) и в 20.15 (место трансляции еще не определено).

    Матч за третье место и финал

    Матч за третье место состоится в воскресенье, 20 мая, начало в 16.45 (трансляция на Матч ТВ).

    Финал также состоится в воскресенье, 20 мая, начало в 21.15 (место трансляции еще не определено).

    «Газета.Ru» подводит итоги групповой стадии турнира и оценивает шансах россиян в принципиальном матче с канадцами.

    Автор: Алексей Громов
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