Украина замораживает конфликт в Донбассе — Грызлов

Минск, 16 мая. Украина пытается заморозить конфликт в Донбассе на неопределенный срок. Только так можно объяснить нежелание Киева обсуждать введение в действие особого статуса региона.

Таким мнением поделился полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Украина своими действиями замораживает конфликт на неопределенный срок…» — отметил Грызлов.

Он подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности в Донбассе не становится лучше, так как украинские силовики продолжают регулярно нарушать режим прекращения огня.

Напомним, ранее стало известно, что 16 мая ВСУ обстреляли окраины Луганска. Силовики выпустили по столице ЛНР несколько мин калибром 120 мм. Всего же за минувшие сутки по населенным пунктам ДНР и ЛНР с позиций украинских войск было выпущено более 400 боеприпасов.