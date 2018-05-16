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«ЕвроХим» объяснил, почему покидает Украину
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    «ЕвроХим» объяснил, почему покидает Украину

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    «ЕвроХим» объяснил, почему покидает Украину

    Москва, 16 мая. Один из ведущих производителей удобрений в мире компания EuroChem Group AG («Еврохим») заявила об уходе с украинского рынка. В компании объяснили, почему «Еврохим» принял решение покинуть украинский рынок после 15 лет работы.

    «Недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке, стали причиной данного решения Группы», — говорится в пресс-релизе компании.

    Как стало известно, «Еврохим» продаст свое дочернее предприятие на Украине, однако подробности, а именно стоимость и условия сделки, не раскрываются.

    Тем не менее, компания собирается продолжить консультации с властями Украины о будущих возможностях в стране через свое европейское представительство, в то время, как группа, сосредоточит усилия на других растущих рынках.

    Отмечается, что к продуктам и услугам компании имели доступ более тысячи клиентов, начиная от крупных холдингов и заканчивая маленькими компаниями. EuroChem Group AG поблагодарил своих украинских клиентов за сотрудничество.

    Автор: Дарья Смолина
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