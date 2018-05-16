Показывает свое безумие: Журавко пояснил, почему Порошенко отказался лишать крымчан украинского гражданства

Законопроект «О гражданстве Украины», инициатором которого был президент Петр Порошенко, отозван из Верховной рады по его же решению. Об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Интернет-ресурс сообщает, что законопроект, согласно которому крымчан, имеющих российское гражданство, будут лишать украинского, был рассмотрен в первом чтении. В результате документ вернули на доработку.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, решение отозвать законопроект украинский президент самостоятельно принять не мог.

«Решение лишать крымчан с российским гражданством украинского — это значит оттолкнуть от себя жителей Крыма. И украинские власти это понимают, — говорит экс-политик. — Судя по всему, так себя повести Порошенко заставили заокеанские партнеры: европейцы или американцы. Потому что, если оставить ситуацию, в которой Порошенко лишает крымчан гражданства, сразу становится понятно, кто за этим стоит. А сейчас можно преподнести все так, что, мол, Запад ратует за соблюдение международных прав и борется с нарушениями».

В интервью Федеральному агентству новостей Журавко отметил: к вопросу украинского гражданства для крымчан Порошенко, возможно, еще вернется.

«Президенту Порошенко было сказано: сегодня ты заявление сделал, завтра его отменишь. Все это — игра. В один прекрасный день, если Порошенко усидит на своем кресле, он вернется снова к этому вопросу, потому что надо агрессию против России проявлять. А она проявляется только с помощью таких вот неадекватных решений в наш адрес и в адрес украинцев, проживающих в Крыму. Порошенко, как всегда, показывает свое безумие».

Законопроект, предложенный к рассмотрению Петром Порошенко, касался того, что всех жителей Крыма, которые пожелали получить российские паспорта, нужно лишать гражданства Украины.

Изначально законопроект «О гражданстве Украины» Порошенко определил как неотложный. Тогда уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала его инициативу безнравственной и абсурдной.

Напомним: стать гражданами России крымчане пожелали после референдума 2014 года. Тогда большая часть жителей проголосовала за выход из состава Украины. Сегодня Киев считает полуостров «временно оккупированной территорией» и не признает, что Крым — российский.