Сирия: появились подробности задержания французских военных на блокпосту в Хасаке

Дамаск, 16 мая. Французские военные, по ошибке попавшие на сирийский блокпост в провинции Хасака, везли с собой специальное оборудование для снайперской стрельбы. Инцидент с их задержанием бойцами САА произошел еще 1 мая, отмечается в сообщении, появившемся в телеграм-канале WarGonzo.

«Колонна французских военных прибыла в провинцию Хасака из Ирака через трассу, подконтрольную курдам. В колонне шли 20 джипов белого цвета марки Toyota Land Cruiser 200, в них находилось до 60 граждан Франции…» — приводит канал подробности инцидента с французскими военными.

Отмечается, что возглавлявший группу сообщил сирийским военным, что французы прибыли на территорию ближневосточного государства для оказания поддержки курдской группировке «Демократические Силы Сирии» в борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ1.

Инцидент на блокпосту в Хасаке стал первым подтверждением присутствия французских военных в Сирии. Напомним, о задержании снайперов из Европы WarGonzo сообщил ранее.

Решение о направлении войск в Сирию для помощи курдскому ополчению президент Франции Эммануэль Макрон принял еще в марте.

1 Организация запрещена на территории РФ.