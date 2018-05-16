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Симоньян напомнила о методах работы сотрудников СБУ
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    Симоньян напомнила о методах работы сотрудников СБУ

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    Симоньян напомнила о методах работы сотрудников СБУ

    Москва, 16 мая. Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян напомнила, какие методы работы использует СБУ.

    В связи с задержание руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Симоньн напомнила о том, какие методы используют в своей работе сотрудники СБУ.

    Симоньян заявила, что по данным ООН и международных организаций, людей, которые попадают «в лапы СБУ», бьют электрошокерами по гениталиям, у них сломаны пальцы, им не оказывают медицинскую помощь. Главред МИА «Россия сегодня» напомнила, что произошло с задержанной Дарьей Мастикашевой – ей наносили удары в живот, в грудь, по голове. Кроме этого она несколько раз теряла сознание из-за того, что ей на голову надевали полиэтиленовый пакет. Симоньян также рассказала об угрозах со стороны сотрудников СБУ, которые говорили Мастикашевой, что навредят ее сыну и матери.

    По словам журналистки, задержанным гражданам дают текст, и их заставляют читать его на камеру. Текст является заявлением о принадлежности к спецслужбам РФ.

    «Сейчас у них Кирилл Вышинский», — резюмировала Симоньян.

    Автор: Дарья Смолина
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