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Новости Сирии
Сирия: покинувшие Восточную Гуту боевики формируют новые отряды в Африне
Новости Сирии
Сирия: в районе Африна вспыхнули столкновения между террористами
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    Сирия: покинувшие Восточную Гуту боевики формируют новые отряды в Африне

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    Сирия: покинувшие Восточную Гуту боевики формируют новые отряды в Африне

    Дамаск, 16 мая. Эвакуированные из Восточной Гуты боевики формируют новые вооруженные отряды в сирийском городе Африн. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, руководство группировки «Файлак ар-Рахман» вербует в свои ряды новых боевиков в Африне. Кроме того, террористы создают укрепления вокруг своей базы, которая расположена в районе населенного пункта Шера неподалеку от Африна. Также на этой базе проходят подготовку новобранцы. Источник отметил, что группировка «Файлак аль-Рахман» обещает ежемесячную зарплату в размере 200 долларов, всем кто вступит в ряды группировки.

    Автор: Алексей Громов
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