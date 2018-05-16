Сирия: покинувшие Восточную Гуту боевики формируют новые отряды в Африне

Дамаск, 16 мая. Эвакуированные из Восточной Гуты боевики формируют новые вооруженные отряды в сирийском городе Африн. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, руководство группировки «Файлак ар-Рахман» вербует в свои ряды новых боевиков в Африне. Кроме того, террористы создают укрепления вокруг своей базы, которая расположена в районе населенного пункта Шера неподалеку от Африна. Также на этой базе проходят подготовку новобранцы. Источник отметил, что группировка «Файлак аль-Рахман» обещает ежемесячную зарплату в размере 200 долларов, всем кто вступит в ряды группировки.