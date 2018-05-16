Замглавы Минобороны РФ и посол ЕС обсудили обстановку в Сирии

Москва, 16 мая. Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и посол Евросоюза Маркус Эдерер провели переговоры в Москве. По данным департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, стороны обсудили текущую обстановку в Сирийской республике.

Как говорится в сообщении Минобороны РФ, генерал-полковник и европейский дипломат рассмотрели наиболее актуальные вопросы региональной и международной безопасности.

«В частности, ситуацию в Сирии. Обе стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере евробезопасности», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что была достигнута договоренность о продолжении контактов, в целом встреча прошла в конструктивном ключе.

Напомним, как сообщалось ранее, президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили тему урегулирования в Сирии.