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Замглавы Минобороны РФ и посол ЕС обсудили обстановку в Сирии
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    Замглавы Минобороны РФ и посол ЕС обсудили обстановку в Сирии

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    Замглавы Минобороны РФ и посол ЕС обсудили обстановку в Сирии

    Москва, 16 мая. Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и посол Евросоюза Маркус Эдерер провели переговоры в Москве. По данным департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, стороны обсудили текущую обстановку в Сирийской республике.

    Как говорится в сообщении Минобороны РФ, генерал-полковник и европейский дипломат рассмотрели наиболее актуальные вопросы региональной и международной безопасности.

    «В частности, ситуацию в Сирии. Обе стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере евробезопасности», — отметили в ведомстве.

    В министерстве добавили, что была достигнута договоренность о продолжении контактов, в целом встреча прошла в конструктивном ключе.

    Напомним, как сообщалось ранее, президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили тему урегулирования в Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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