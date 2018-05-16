В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа на Крымском мосту

Москва, 16 мая. В ФСО объяснили, почему президент России Владимир Путин не был пристегнут ремнем безопасности, когда проехал на КамАЗе по Крымскому мосту. На то, что российский лидер не был пристегнут, ранее обратили внимание в Сети.

В ФСО напомнили, что дорогой общего пользования Крымский мост стал только в среду, когда на переправе официально открыли движение транспорта. Путин же принимал участие в культурно-массовом мероприятии на Крымском мосту, в тот момент переправа фактически имела статус строительной площадки.

«Движение по строительной площадке не регулируется нормами ПДД. Неиспользование ремней безопасности не создало угрозы для безопасности президента России», — рассказал в интервью «Газете.ру» заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков, открыв движение по Крымскому мосту. Российский лидер выразил уверенность в том, что водителям наверняка понравится дорожное покрытие моста.