Европейская конвенция по правам человека и российское право: достижения 20-летнего сотрудничества 

Два десятилетия назад Россия утвердила Европейскую конвенцию по правам человека, благодаря чему вошла в общеевропейское правовое пространство, созданное Советом Европы. За это время конвенция оказала значительное влияние как на все европейские, так и на российское правовые системы. Таким образом, при индивидуальном обращении в ЕСПЧ заявителям, в том числе и российским, дали дополнительное средство правовой защиты. Это привело ко многим структурным изменениям, благодаря чему российская судебная система укрепила свой авторитет в глазах других государств, поддержавших конвенцию. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

За 20-летний срок произошло много изменений, которые отразились на конструктивном диалоге между ЕСПЧ и национальными правовыми системами, в том числе осознание пределов компетенции Европейского суда. Так, среди классических уголовных и гражданских дел на рассмотрении ЕСПЧ стали появляться процессы новых сфер жизни: биоэтика (донорство органов, суррогатное материнство), управление Интернетом (блокировка сайтов, модерирование постов пользователей, регистрация доменных имен, контроль компаниями за перепиской работников), спорт (ограничения, налагаемые на спортсменов в связи с допинг-контролем, превентивные задержания болельщиков) и многие другие.

В рамках Петербургского международного юридического форума представители министерства юстиции РФ, Конституционного и Верховного судов, Совета Европы и ЕСПЧ подвели итоги принятия Россией Конвенции по правам человека и обсудили актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия.

По словам исполняющего обязанности министра юстиции РФ Александра Коновалова, в связи с членством России в юрисдикции ЕСПЧ есть ряд сложностей, которые отражаются в количестве нерассмотренных жалоб. Такая ситуация возникла из-за отсутствия отлаженных национальных практик решения споров и удовлетворения жалоб. Однако ситуация медленно, но верно идет к разрешению и в скором времени должна кардинально измениться.

«Сегодня, к счастью, мы целый ряд проблем совместными усилиями решили. В том числе исполняя пилотные постановления ЕСПЧ, — сказал докладчик. — Создавая дополнительные инструментарии и механизмы внутренационального характера, которые позволили рассматривать вопросы, возникающие в сфере реализации гражданами своих прав и свобод».

Спикер указал, что в России некоторые решения по жалобам определенной категории граждан не понимают и не любят, но все равно исполняют. Речь идет о той части, когда Европейский суд назначает выплаты, которые должно произвести министерство финансов.

«Потому что размер компенсаций, которые ежегодно выплачиваются, становится большими и даже подрастает на протяжении последних лет, — пояснил Коновалов. — Подчеркну, эта практика может казаться в чем-то небесспорной, но тем не менее мы ее принимаем и признаем».

Однако есть ряд вопросов, которые идут вразрез со взглядами России. Это касается необходимости толкования конвенции в терминах с учетом национального законодательства и конституции. Из-за этого появился законопроект, позволяющий Конституционному суду изучать применение отдельных решений Европейского суда применительно к реалиям российской правовой системы.

«Мы убеждены в том, что эта практика в целом будет нести исключительный, крайне неширокий, но взвешенный характер», — подчеркнул Коновалов, указав что Россия стремится к поиску максимально возможного компромисса.

Еще одна проблема, выявленная за двадцатилетнее сотрудничество и в последние годы приобретающая угрожающий характер — процедура обоснования решений ЕСПЧ по болезненным и сложным делам при отсутствии более-менее проверенных доказательств. По словам спикера, в ЕСПЧ чаще стали рассматривать «фейковые» доказательства, которые не проверяются.

Генеральный директор по правам человека и верховного права Совета Европы Христос Якумополус отметил, что присоединение России к Европейской конвенции по правам человека — «важное событие для всего мира».