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Большой шаг вперед: в Совфеде оценили планы строительства Сахалинского моста
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    Большой шаг вперед: в Совфеде оценили планы строительства Сахалинского моста

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    Большой шаг вперед: в Совфеде оценили планы строительства Сахалинского моста

    Москва, 16 мая. Сенатор от Крыма Сергей Цевков прокомментировал начавшееся обсуждение по поводу возможного строительства дороги на Сахалин после успешного запуска Крымского моста в России. 

    Говоря о перспективах будущего проекта, сенатор подчеркнул, что пока не известно, что именно подразумевается под грандиозным строительством — возведение тоннеля, либо моста. Сначала будут проведены серьезнейшие исследование и предоставление проектных разработок, по итогам которых и будет принято окончательное решение о строительстве.

    По словам Цевкова, после окончания строительства моста в Крым стало ясно, что технологии позволяют создавать такие грандиозные объекты в России. Если будет принято окончательное решение о транспортном переходе на Сахалин, то все это сыграет важную роль при строительстве нового объекта, сказал сенатор. Можно будет говорить о «большом шаге вперед» в том случае, если в РФ удастся освоить транспортные переходы тоннельного типа, отметил он.

    «Я думаю, в будущем нас ожидает очень много других подобных объектов»,  — резюмировал Цевков, передает издание «Инфореактор».

    Напомним, как сообщалось ранее, стоимость строительства Сахалинского железнодорожного перехода предварительно оценивается в 540,3 миллиарда рублей.

    Автор: Тимур Румянцев
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