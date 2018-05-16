Большой шаг вперед: в Совфеде оценили планы строительства Сахалинского моста

Москва, 16 мая. Сенатор от Крыма Сергей Цевков прокомментировал начавшееся обсуждение по поводу возможного строительства дороги на Сахалин после успешного запуска Крымского моста в России.

Говоря о перспективах будущего проекта, сенатор подчеркнул, что пока не известно, что именно подразумевается под грандиозным строительством — возведение тоннеля, либо моста. Сначала будут проведены серьезнейшие исследование и предоставление проектных разработок, по итогам которых и будет принято окончательное решение о строительстве.

По словам Цевкова, после окончания строительства моста в Крым стало ясно, что технологии позволяют создавать такие грандиозные объекты в России. Если будет принято окончательное решение о транспортном переходе на Сахалин, то все это сыграет важную роль при строительстве нового объекта, сказал сенатор. Можно будет говорить о «большом шаге вперед» в том случае, если в РФ удастся освоить транспортные переходы тоннельного типа, отметил он.

«Я думаю, в будущем нас ожидает очень много других подобных объектов», — резюмировал Цевков, передает издание «Инфореактор».

Напомним, как сообщалось ранее, стоимость строительства Сахалинского железнодорожного перехода предварительно оценивается в 540,3 миллиарда рублей.