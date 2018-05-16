Безопасность ЧМ-2018: на земле, в небесах и на море

Чемпионат мира по футболу, в котором примут участие национальные сборные 32 стран, является мероприятием повышенного внимания, и, соответственно, вопрос безопасности по праву считается одним из самых главных. В нашей стране весьма основательно подошли к каждому аспекту этой проблемы.

Как уже сообщало Федеральное агентство новостей, согласно указу президента РФ Владимира Путина, будут введены усиленные меры безопасности — в тех 11 городах, где пройдут матчи главного турнира четырехлетия, с соответствующими объектами инфраструктуры, а также в прилегающих к ним речных и морских акваториях.

Нужен ГЛОНАСС

Ранее министерством транспорта РФ по согласованию с межведомственным оперативным штабом были установлены на период с 1 июня по 17 июля зоны ограничения полетов, запретные зоны использования воздушного пространства над территориями, где будут введены усиленные меры безопасности, и запретные для плавания районы акватории.

Но при этом определены и случаи, на которые действие всех этих запретов не распространяется. Какие именно — неизвестно.

Кроме того, весь первый летний месяц будет запрещен въезд на автобусах в Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск, а с 1 июня по 17 июля — в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург и Сочи. Речь идет о тех автобусах, на которых болельщики обычно ездят на футбольные матчи в другие города.

А вот автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам, продолжат работу, как и прежде.

Впрочем, если транспортное средство будет оснащено навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, которая осуществляет передачу всей необходимой информации — о местонахождении, направлении и скорости движения таких автобусов — в транспортную дирекцию ЧМ-2018, то его тоже пустят в любой населенный пункт из числа тех одиннадцати.

Но при этом владельцы таких автобусов должны будут заранее направить в данную организацию уведомление о планируемом въезде в города.

Еще одно исключение — автобусы, которые получат специальное разрешение от местного управления министерства внутренних дел РФ.

Оповещение водителей

В обязанности Федерального дорожного агентства совместно с властями войдет своевременное информирование водителей о временных ограничениях движения транспортных средств, возможных маршрутах объезда и местах для стоянки автомобилей — с помощью дорожных знаков и размещения необходимой информации в средствах массовой информации и Интернете.

Властям одиннадцати городов, в случае необходимости и по согласованию с Минтрансом России, а также с МВД России и спецслужбами, дано право принимать дополнительные меры по временному ограничению движения ТС.

Межведомственный оперативный штаб, наконец, получил указание определить, как порядок доступа транспортных средств (а также граждан) в обозначенные ранее контролируемые и запретные зоны, так и перечень предметов, запрещенных и ограниченно разрешенных к провозу (и проносу) в эти зоны.

Ранее ФАН рассказало, в какой срок необходимо будет встать на учет в полиции, и на каких условиях можно проводить различные уличные акции и мероприятия.