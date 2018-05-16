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Сирия: САА ведет ожесточенные бои с боевиками ИГ на юге Дамаска
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Сирия: в районе Африна вспыхнули столкновения между террористами
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    Сирия: САА ведет ожесточенные бои с боевиками ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: САА ведет ожесточенные бои с боевиками ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 16 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут ожесточенные бои с террористами на южных окраинах Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, на юге сирийской столицы правительственные войска ведут ожесточенные бои с террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ). В настоящее время террористы контролируют 70% территории лагеря Ярмук, а также район Аль-Тадамон на окраинах Дамаска.

    Подразделениям САА удалось взять под свой контроль несколько улиц на западных окраинах лагеря Ярмук. Авиация ВКС РФ оказывает поддержку правительственным силам, нанося удары по укреплениям террористов ИГ на юге Дамаска.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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