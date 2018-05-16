«Газпром энергохолдинг» определил приоритетные объекты модернизации

Москва, 16 мая. Генеральный директор «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) Денис Федоров рассказал Федеральному агентству новостей, что компания уже определила энергообъекты, которые в первую очередь нуждаются в модернизации, хотя сегодня законодательно вопрос модернизации мощностей, так называемой программы «ДПМ-штрих», еще не урегулирован.

В числе первоочередных задач — замена устаревших паровых турбин на электростанциях Мосэнерго, а также модернизация мощностей на Красноярской ГРЭС-2, Сургутской ГРЭС-1 и Ставропольской ГРЭС, которые входят в ОГК-2. При этом глава ГЭХ, уточнил, что полноценная реализация программы модернизации мощностей ОГК-2 окажется трудновыполнимой, если в программу пропишут требование использовать при модернизации только отечественное оборудование. Он пояснил, что замена старого паросилового блока на новый лишь даст рост КПД на несколько процентов, для реального повышения эффективности электростанции требуется использование парогазовых установок.

При этом российская промышленность пока не может производить собственные большие газовые турбины. Те, что выпускаются в Петербурге на совместном предприятии «Силовых машин» и «Симменс», имеют степень локализации чуть более 50%. Поэтому важно определиться, считает Денис Федоров: «Или мы полностью вычеркиваем из модернизации электростанции «ОГК-2», то есть все конденсационные электростанции, или все-таки должны быть найдены какие-то правильные решения», которые позволят полноценно модернизировать генерирующие мощности.

ООО «Газпром энергохолдинг» — холдинговая вертикально интегрированная компания (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), управляет генерирующими компаниями Группы «Газпром».

«Газпром энергохолдинг» является одним из крупнейших в России владельцев электроэнергетических (генерирующих) активов (контрольные пакеты акций ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ТГК-1» и ПАО «ОГК-2»), включающих более 80 электростанций установленной мощностью порядка 39 ГВт (17% установленной мощности всей российской электроэнергетики), входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.

ПАО «ОГК-2» - крупнейшая российская компания тепловой генерации установленной мощностью 18,958 ГВт.

