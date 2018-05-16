ФСО объяснила, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа на Крымском мосту

Москва, 16 мая. Федеральная служба охраны рассказала, почему президент России Владимир Путин не был пристегнут ремнем безопасности, когда ехал на КамАЗе по Крымскому мосту во вторник, 15 мая.

Как сообщает ведомство, российский лидер принял участие в торжественном открытии моста через Керченский пролив во вторник, 15 мая. Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено только в 05.30 на следующий день, отметили в Федеральной службе охраны.

«На тот момент Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки. Движение по которой не регулируется нормами ПДД», — цитирует «Газета.ру» заместителя начальника центра по связям с прессой и общественностью службы Дениса Симонова.

Напомним, торжественная церемония открытия Крымского моста прошла во вторник, 15 мая. Автомобильное движение было запущено на следующий день, 16 мая.