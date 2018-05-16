В РИА Новости Украина не знают, когда журналисты смогут вернуться к работе

Киев, 16 мая. Руководство РИА Новости Украина не может дать точного ответа на вопрос о том, когда агентство возобновит работу. Как рассказал руководитель пресс-центра РИА Новости Украина Андрей Бородин, сотрудники СМИ все еще оценивают объемы «дикой радости», которая на них свалилась.

СБУ 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников новостного агентства. Обыски прошли в киевском офисе РИА, а также дома у журналистов. При этом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского силовики задержали прямо на улице.

«Когда сможем возобновить работу, сказать сложно, надо понять объемы этой «дикой радости, которая на нас свалилась», — прокомментировал Бородин происходящее в Киеве. Его цитирует ТАСС.

Он рассказал, что сотрудники СБУ пришли к нему домой и забрали телефоны, компьютеры, а также большую сумму денег. Журналисты РИА теперь также вызваны в СБУ как свидетели по делу против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, отметил Бородин.

Напомним, информация о задержании Вышинского ранее появилась на платформе Совета Европы по защите сотрудников СМИ. Отметим также, что МИД РФ выразил Киеву решительный протест в связи с ситуацией.