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В РИА Новости Украина не знают, когда журналисты смогут вернуться к работе
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    В РИА Новости Украина не знают, когда журналисты смогут вернуться к работе

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    В РИА Новости Украина не знают, когда журналисты смогут вернуться к работе

    Киев, 16 мая. Руководство РИА Новости Украина не может дать точного ответа на вопрос о том, когда агентство возобновит работу. Как рассказал руководитель пресс-центра РИА Новости Украина Андрей Бородин, сотрудники СМИ все еще оценивают объемы «дикой радости», которая на них свалилась.   

    СБУ 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников новостного агентства. Обыски прошли в киевском офисе РИА, а также дома у журналистов. При этом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского силовики задержали прямо на улице.

    «Когда сможем возобновить работу, сказать сложно, надо понять объемы этой «дикой радости, которая на нас свалилась», — прокомментировал Бородин происходящее в Киеве. Его цитирует ТАСС.

    Он рассказал, что сотрудники СБУ пришли к нему домой и забрали телефоны, компьютеры, а также большую сумму денег. Журналисты РИА теперь также вызваны в СБУ как свидетели по делу против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, отметил Бородин.

    Напомним, информация о задержании Вышинского ранее появилась на платформе Совета Европы по защите сотрудников СМИ. Отметим также, что МИД РФ выразил Киеву решительный протест в связи с ситуацией. 

    Автор: Федор Веснин
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