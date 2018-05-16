Трамп действует в русле наших интересов: Кургинян раскрыл план США по Ирану

Комментируя новость о том, что Евросоюз намерен перейти с долларов на евро при оплате нефти из Ирана, политолог Сергей Кургинян отметил, что это самое серьезное расхождение между США и ЕС за все время истории.

«Ничего подобного еще не было. Это событие огромной силы, — сказал лидер движения «Суть времени» в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. — Но мне лично кажется, что Европа не суверенна при нынешних европейских элитах. Рано или поздно она вернется в это американское стойло».

По мнению Сергея Кургиняна, все демарши Евросоюза похожи на скандалы в благородном семействе.

«Для нас огромная надежда заключается в том, что Европа реализует то, что говорит госпожа Ангела Меркель (На прошлой неделе канцлер ФРГ заявила, что настало время «Европе взять свою судьбу в свои руки». — Прим. ред.) Но я боюсь, что это не будет реализовано в ближайшее время», — сказал Кургинян.

Что касается всего остального, то политолог отметил последовательность политики США.

«Трамп защищает интересы своей сланцевой нефти и своих нефтяников вообще. Всегда демократы требовали снижения цен на нефть, республиканцы поднимали эти цены. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Это республиканская классическая игра, связанная с нефтью, и Трамп ее ведет мастерски», — заметил Сергей Кургинян.

Политолог также отметил, что у России с республиканцами США всегда был один общий интерес — это высокие цены на нефть.

«Они хотели поднимать цены на нефть, и мы хотели. Вот господин Трамп здесь наконец подтверждает, что он действует в русле наших интересов. Но одновременно с этим резко активизируется неблагополучие на всем Ближнем Востоке. Все пошло в разнос. Ядерное оружие — в Иран, Саудовскую Аравию, Турцию, эскалация борьбы суннитской и шиитской сторон, посольство в Иерусалиме. Мне кажется, что это начало интифады. И это не «пошумим и закончим», это надолго», — пояснил Сергей Кургинян.

Напомним, двумя днями ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона уменьшить объемы закупаемых у Ирана нефти и нефтепродуктов, а 8 мая США вышли из ядерной сделки с Ираном, писала «Газета.ru».