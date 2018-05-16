Сирия: ФАН публикует видео последствий обстрела ИГ жилого района Дамаска Марджа

Двое мирных жителей были убиты и еще 19 — получили ранения в результате обстрела боевиками «Исламского государства»1 (ИГ2; ИГИЛ3; террористическая организация, запрещенная в РФ) жилого района Дамаска Марджа недалеко от моста Виктория. Корреспондент Федерального агентства новостей снял на видео последствия атаки террористов.

Обстрел велся из анклава боевиков на юге Дамаска, где сирийская армия продолжает операцию по ликвидации анклава «Исламского государства». Под контролем ИГИЛ в настоящий момент находится около 70% территории лагеря для беженцев Ярмук, а также некоторая часть кварталов Ат-Тадамун и Хаджар аль-Асвад. Это последний после ликвидации анклавов в Восточной Гуте и Восточном Каламуне очаг сопротивления боевиков, находящийся в непосредственной близости к сирийской столице и все еще представляющий угрозу для жителей Дамаска. Однако если в других районах боевики согласились сдать САА вооружение и выехать в северные районы Сирии, то радикальные исламисты из «Исламского государства» в очередной раз подтвердили свою недоговороспособность, вынудив сирийцев начать военную операцию.

За минувшие сутки САА и союзные ей формирования заняли несколько улиц на западных окраинах Ярмука и начали, по некоторым данным, финальный этап операции против «Исламского государства» в этом районе. На линию соприкосновения сторон были переброшены танки и легкая бронетехника. Не стоит забывать и об интенсивных авиаударах ВКС РФ и ВВС Сирии по позициям террористов, которые приближают победу сирийских правительственных войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.