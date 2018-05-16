Закрыть Украине Азовское море: Делягин резко ответил на угрозы «выставить счет» России за Крымский мост

Украина грозит «выставить счет» России на миллионы долларов за якобы «убытки» от Крымского моста. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которые оценил прямые убытки от строительства и запуска в эксплуатацию моста через Керченский пролив в 500 миллионов гривен в год (более 19 млн долл.). Известный политик, политолог, экономист Михаил Делягин крайне эмоционально и резко отреагировал на очередные финансовые «претензии» Украины. В комментарии Федеральному агентству новостей Делягин заявил, что ответом на действия киевских властей должно стать полное прекращение всех экономических контактов России с Украиной.

«Это прямой результат того, что российская бюрократия относится к нацистам как к нормальным людям и представителям нормального государства, — заявил Делягин. — Мы давным-давно — два месяца назад — в связи с тем, что Украина занялась морским пиратством, похитив наших моряков и наше судно [«Норд»], должны были закрыть всё Азовское море для украинского судоходства как для пиратского государства. Поскольку мы этого не сделали, мы кушаем. Кроме того, Украина только что похитила гражданина Российской Федерации [имеющего украинское и российское гражданство главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского — прим.], и неизвестно, что с ним происходит. Вся вина его заключается в том, что он работает журналистом на Украине. Мы терпим бесконечное воровство нашего имущества по всей Украине, мы терпим обман наших граждан повсеместно на Украине, и мы терпим мошенничество в газовых делах со стороны Украины. А когда вы мелкого жулика поощряете, он требует все больше, мечтая стать жуликом крупным».

Это как раз то, что происходит сейчас с Украиной, которая заявляет о каких-то финансовых «претензиях» в связи с запуском в эксплуатацию Крымского моста, отметил собеседник ФАН.

«Это мы должны предъявлять Украине претензии по каждому ее враждебному действию, по каждому хищению нашего имущества, — продолжил Михаил Делягин. — Мы должны объявить Украину нацистским государством и прекратить любые экономические связи с этой страной. Мы должны полностью прекратить пускать на территорию Российской Федерации военных преступников, которые совершали убийства мирного населения во время террористической операции, которую киевские власти развернули на юго-востоке бывшей Украины. И мы должны относиться к Украине не как к обычному государству, а как к государству фашистскому, которым она является. Любое взаимодействие с фашистами как с нормальными людьми чревато большими последствиями, что Украина не устает нам демонстрировать».

При этом, если Украина вздумает реально предъявить какие-либо претензии по поводу Крымского моста через международные суды, то России следует все принятые не в нашу пользу решения просто игнорировать, отметил политолог.

«Международные суды примут любое решения в пользу Украины и против России. Не для того Запад приводил к власти фашистов на Украине, чтобы как-то ограничивать их антироссийскую политику», — подчеркнул Михаил Делягин.

Ранее глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала NewsOne заявил:

«Мы ориентировочно оцениваем убытки [от строительства и введения в эксплуатацию Крымского моста] в полмиллиарда гривен в год — это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов, заходящих в два наших порта на Азовском море».

Непрямые убытки, по словам Омеляна, исчисляются миллиардами гривен. Украинский министр заверил, что «все счета России будут выставлены».

Крымский мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту запущено 16 мая — на полгода раньше заявленного срока. 15 мая первым по Крымскому мосту проехал президент России Владимир Путин, который за рулем КамАЗа возглавил колонну строительной техники.

Движение грузового автотранспорта по переправе откроется осенью 2018 года, железнодорожные составы пойдут по мосту в конце 2019-го.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение высказались более 90% крымчан и жителей Севастополя. Украина и поддерживающие ее западные страны отказываются признать вхождение Крыма в состав РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что Крым вошел в состав России в полном соответствии с международным правом, и вопрос о статусе полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

Отметим, заявление политолога Михаила Делягина может не совпадать с позицией редакции Федерального агентства новостей, поэтому мы публикуем данный материал в рубрике «Особое мнение».