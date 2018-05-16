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Сирийские военные задержали заблудившийся отряд французского спецназа в Хасаке
Новости Сирии
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    Сирийские военные задержали заблудившийся отряд французского спецназа в Хасаке

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    Сирийские военные задержали заблудившийся отряд французского спецназа в Хасаке

    Дамаск, 16 мая. Сирийские военные задержали французских снайперов в провинции Хасака. Инцидент произошел на блокпосту ВС САР, куда французские военные могли попасть по ошибке, отмечается в телеграм-канале WarGonzo.

    О том, что делал французский спецназ в Хасаке, пока не сообщается.

    Напомним, ранее Париж принял решение направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже. В Сирию в том числе прибыли и французские подразделения специального назначения. 

    Автор: Федор Веснин
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