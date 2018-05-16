Сирийские военные задержали заблудившийся отряд французского спецназа в Хасаке

Дамаск, 16 мая. Сирийские военные задержали французских снайперов в провинции Хасака. Инцидент произошел на блокпосту ВС САР, куда французские военные могли попасть по ошибке, отмечается в телеграм-канале WarGonzo.

О том, что делал французский спецназ в Хасаке, пока не сообщается.

Напомним, ранее Париж принял решение направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже. В Сирию в том числе прибыли и французские подразделения специального назначения.