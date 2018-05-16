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Путин обсудил с Эрдоганом урегулирование в Сирии с учетом итогов встречи в Астане
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    Путин обсудил с Эрдоганом урегулирование в Сирии с учетом итогов встречи в Астане

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    Путин обсудил с Эрдоганом урегулирование в Сирии с учетом итогов встречи в Астане

    Москва, 16 мая. Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, главы двух государств обсудили тему урегулирования в Сирии.

    Согласно приведенным данным, Путин и его турецкий коллега продолжили обмен мнениями по проблематике сирийского урегулирования с учетом итогов завершившейся накануне девятой Международной встречи по Сирии в Астане.

    Как сообщалось ранее, Дамаск доволен прошедшим в столице Казахстана девятым раундом переговоров по сирийскому урегулированию. 

    Напомним, ранее российский лидер отметил сплоченные действия Военно-морского флота (ВМФ РФ) в Сирии, подчеркнув, что наращивание боевого потенциала флота необходимо продолжать. По его словам, корабли ВМФ РФ, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», будут нести постоянную боевую вахту в акватории Средиземного моря. 

    Автор: Тимур Румянцев
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