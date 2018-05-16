Аршавина рассказала, почему ее бывший муж усомнился в отцовстве совместных детей

Москва, 16 мая. Супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса считает, желание полностью владеть роскошной квартирой в Петербурге является одной из причин, почему бизнесмен Алексей Казьмин якобы усомнился в своем отцовстве и теперь требует тест-ДНК.

Она указала на то, что как во время брака, так и после они замечательно общались, и в связи с этим мотивы Казьмина ей совершенно непонятны.

«Еще мне кажется, что он хочет выписать детей из квартиры на Крестовском острове в Петербурге, потому что сам проживает в Москве, — сказала она. — Но это лишь предположение».

Аршавина также отметила, что между ней и бывшим мужем никогда не было финансовых разногласий, передает Пятый канал.

Напомним, в начале апреля Петербургский суд прекратил производство дела по иску компании ПАО «Аэрофлот» к супруге российского футболиста Андрея Аршавина Алисе Аршавиной.