Сирия: вертолеты ВВС США эвакуировали боевиков ИГ из провинции Хасака

Дамаск, 16 мая. Вертолеты ВВС США эвакуировали и юго-восточных районов провинции Хасака боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, четыре американских военных вертолета эвакуировали боевиков ИГ, которые базировались в юго-восточных районах провинции Хасака. Американские вертолеты вывезли их провинции Хасака крупный отряд боевиков ИГ, после чего он был переправлен в неизвестное место.

Стоит отметить, что это не первый случай эвакуации террористов ИГ американскими военными. В конце апреля стало известно, что вертолеты ВВС США эвакуировали четырех главарей ИГ из провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.