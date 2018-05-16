Меню
Новости Сирии
Сирия: вертолеты ВВС США эвакуировали боевиков ИГ из провинции Хасака
Новости Сирии
Сирия: в районе Африна вспыхнули столкновения между террористами
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: вертолеты ВВС США эвакуировали боевиков ИГ из провинции Хасака

    583

    Сирия: вертолеты ВВС США эвакуировали боевиков ИГ из провинции Хасака

    Дамаск, 16 мая. Вертолеты ВВС США эвакуировали и юго-восточных районов провинции Хасака боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, четыре американских военных вертолета эвакуировали боевиков ИГ, которые базировались в юго-восточных районах провинции Хасака. Американские вертолеты вывезли их провинции Хасака крупный отряд боевиков ИГ, после чего он был переправлен в неизвестное место.

    Стоит отметить, что это не первый случай эвакуации террористов ИГ американскими военными. В конце апреля стало известно, что вертолеты ВВС США эвакуировали четырех главарей ИГ из провинции Хасака.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.