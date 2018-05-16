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СМИ: американские законодатели предложили увеличить расходы на сдерживание Китая в АТР
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    СМИ: американские законодатели предложили увеличить расходы на сдерживание Китая в АТР

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    СМИ: американские законодатели предложили увеличить расходы на сдерживание Китая в АТР

    Вашингтон, 16 мая. Американские законодатели выступили с предложением, что США должны увеличить на 7,5 миллиардов долларов свои оборонные расходы в Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. Об этом сообщила газета Defense News.

    Так называемая Инициатива по обеспечению безопасности Азии, если будет принята, предусматривает выделение по 1,5 миллиарда долларов в год в течение пяти лет на сдерживание Китая в АТР, а также позволит принять в данном регионе оборонительные меры. Стоит отметить, что данный проект закона также предусматривает увеличение поставок американского оружия в Тайвань.

    Как стало известно, помощник американского министра обороны по вопросам обеспечения безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе Рэнделл Шривер и заместитель помощника госсекретаря США по делам Азии и Тихого океана Алекс Вонг стали участниками заседания. Они поддержали данный проект.

    Автор: Дарья Смолина
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