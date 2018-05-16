Члена высшего совета «Единой России» Котлера обнаружили мертвым в центре Москвы

Москва, 16 мая. В квартире в центре Москвы найден мертвым член высшего совета партии «Единая Россия» Юрий Котлер. По информации правоохранительных органов, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

«Юрий Котлер обнаружен с огнестрельным ранением в голову в квартире на Большой Никитской улице в Москве…» — приводит ТАСС комментарий осведомленного источника.

По информации СМИ, рядом с телом Котлера была найдена винтовка.

Отметим, в 90-х Юрий Котлер работал в агентстве РИА Новости, он также сотрудничал с такими изданиями, как Time и The New York Times. Впоследствии руководил пресс-службами в различных госструктурах, работал в избирательном штабе Владимира Путина.

В феврале текущего года Бюро высшего совета «Единой России» утвердило экспертный совет партии. В него наряду с несколькими другими предпринимателями вошел и Котлер.