Меню
Общество
Члена высшего совета «Единой России» Котлера обнаружили мертвым в центре Москвы
Новости Сирии
Сирия: в районе Африна вспыхнули столкновения между террористами
Следующая новость
Загрузка...

    Члена высшего совета «Единой России» Котлера обнаружили мертвым в центре Москвы

    343

    Члена высшего совета «Единой России» Котлера обнаружили мертвым в центре Москвы

    Москва, 16 мая. В квартире в центре Москвы найден мертвым член высшего совета партии «Единая Россия» Юрий Котлер. По информации правоохранительных органов, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

    «Юрий Котлер обнаружен с огнестрельным ранением в голову в квартире на Большой Никитской улице в Москве…» — приводит ТАСС комментарий осведомленного источника.

    По информации СМИ, рядом с телом Котлера была найдена винтовка.

    Отметим, в 90-х Юрий Котлер работал в агентстве РИА Новости, он также сотрудничал с такими изданиями, как Time и The New York Times. Впоследствии руководил пресс-службами в различных госструктурах, работал в избирательном штабе Владимира Путина.     

    В феврале текущего года Бюро высшего совета «Единой России» утвердило экспертный совет партии. В него наряду с несколькими другими предпринимателями вошел и Котлер. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.