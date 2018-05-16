Москва, 16 мая. США рано или поздно придется покинуть Сирию. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

В ответ на критику коллегой из США роли России и Ирана в урегулировании в Сирии Полянский потребовал объяснить, на каком основании находятся в САР Соединенные Штаты и какова настоящая цель их пребывания там. Дипломат напомнил, что в подконтрольных США районах вольготно себя чувствуют террористы и экстремисты.

Также Полянский задался вопросом, что происходит с сотнями боевиков «Исламского государства»1 (ИГ2, ИГИЛ3; запрещено в РФ), которые удерживаются лояльными США формированиями «в заевфратье». В отношении террористов не ведется расследование, и их не отправляют назад в страны, из которых они приехали в Сирию.

«У нас есть опасения, в том, что произойдет реинкарнация ИГИЛ в этих районах после того, как США из них уйдут, а уйти им оттуда придется — рано или поздно», — заявил Полянский.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.