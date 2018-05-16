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США придется рано или поздно уйти из Сирии — зампостпреда РФ при ООН
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    США придется рано или поздно уйти из Сирии — зампостпреда РФ при ООН

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    США придется рано или поздно уйти из Сирии — зампостпреда РФ при ООН

    Москва, 16 мая. США рано или поздно придется покинуть Сирию. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

    В ответ на критику коллегой из США роли России и Ирана в урегулировании в Сирии Полянский потребовал объяснить, на каком основании находятся в САР Соединенные Штаты и какова настоящая цель их пребывания там. Дипломат напомнил, что в подконтрольных США районах вольготно себя чувствуют террористы и экстремисты.

    Также Полянский задался вопросом, что происходит с сотнями боевиков «Исламского государства»1 (ИГ2, ИГИЛ3; запрещено в РФ), которые удерживаются лояльными США формированиями «в заевфратье». В отношении террористов не ведется расследование, и их не отправляют назад в страны, из которых они приехали в Сирию.

    «У нас есть опасения, в том, что произойдет реинкарнация ИГИЛ в этих районах после того, как США из них уйдут, а уйти им оттуда придется — рано или поздно», — заявил Полянский.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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