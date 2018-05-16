Сирия: ВКС РФ нанесли серию авиаударов по террористам ИГ на юге Дамаска
Дамаск, 16 мая. Авиация ВКС РФ нанесла серию ударов по позициям террористов на южных окраинах Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.
По данным источника, ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ) в лагере Ярмук на юге сирийской столицы. В результате ударов ВКС РФ на позициях террористов произошло несколько мощных взрывов, которые можно было услышать во всех районах Дамаска.
После бомбардировки штурмовые подразделения сирийской армии начали штурм позиций ИГ в лагере Ярмук. В настоящее время террористы ИГ контролируют около 70% территории лагеря Ярмук.
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.