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«Это травля»: помощница Джигарханяна назвала виновных в госпитализации артиста
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    «Это травля»: помощница Джигарханяна назвала виновных в госпитализации артиста

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    «Это травля»: помощница Джигарханяна назвала виновных в госпитализации артиста

    Москва, 16 мая. Помощница народного артиста России Армена Джигарханяна Элина Мазур заявила, что виновниками резкого ухудшения состояния актера могут быть донимающие его журналисты, а также бывшая жена — Виталина Цымбалюк-Романовская.

    По словам помощницы Джигарханяна, артисту могло стать плохо после просмотра очередного журналистского расследования.

    «Я предполагаю, что вчера была очередная эта программа ужасная, отвратительная, где папарацци Первого канала сняли его, когда он удрал из больницы и шел в театр», — сказала Мазур в интервью «Пятому каналу»

    Она отметила, что ухудшение самочувствия Джигарханяна вполне может быть связано с эфиром, куда пригласили его бывшую супругу.

    «То, что произошло — прямые последствия того, что вокруг Армена Борисовича происходит — просто травля. 82 года человеку, а ему голову поднять не дают…» — посетовала Мазур. 

    Напомним, ранее стало известно, что Джигарханяна экстренно госпитализировали с сердечным приступом в Москве. О состоянии народного артиста вскоре рассказал его коллега Вячеслав Дьяченко. 

    Автор: Федор Веснин
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