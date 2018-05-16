Меню
Весь мир
Россия опасается реинкарнации ИГ в районах Сирии под контролем США после их ухода
Новости Сирии
Сирия: в районе Африна вспыхнули столкновения между террористами
Следующая новость
Загрузка...

    Россия опасается реинкарнации ИГ в районах Сирии под контролем США после их ухода

    277

    Россия опасается реинкарнации ИГ в районах Сирии под контролем США после их ухода

    Москва, 16 мая. И.о​​​. представителя РФ Дмитрий Полянский заявил, что Россия опасается возрождения ИГ1 на территориях Сирии, подконтрольных США, после ухода американских военных.

    Так, в ходе заседания Совбеза ООН дипломат поинтересовался, какова истинная цель нахождения США в Сирии. Он указал на то, что подконтрольные США сирийские территории превратились в сильные зоны, в которых террористы вольготно себя чувствуют.

    Полянский отметил, что в отношении террористов ИГ, находящихся в руках лояльных США сил, не проводится никакого расследования, страны происхождения террористов  США также не выдают.

    «У нас есть опасения, что произойдет реинкарнация ИГ в этих районах, после того как США из них уйдут, — сказал Полянский. — А уйти им оттуда придется рано или поздно».

    Стоит отметить, что именно РФ внесла существенный вклад в разгром боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»2 в Арабской республике. Так, в результате действий Воздушно-космических сил РФ Сирия была освобождена от ИГ: на ее территории остались лишь разрозненные группы бандформирований, с которыми сейчас расправляются правительственные войска.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.