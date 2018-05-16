Россия опасается реинкарнации ИГ в районах Сирии под контролем США после их ухода
Москва, 16 мая. И.о. представителя РФ Дмитрий Полянский заявил, что Россия опасается возрождения ИГ1 на территориях Сирии, подконтрольных США, после ухода американских военных.
Так, в ходе заседания Совбеза ООН дипломат поинтересовался, какова истинная цель нахождения США в Сирии. Он указал на то, что подконтрольные США сирийские территории превратились в сильные зоны, в которых террористы вольготно себя чувствуют.
Полянский отметил, что в отношении террористов ИГ, находящихся в руках лояльных США сил, не проводится никакого расследования, страны происхождения террористов США также не выдают.
«У нас есть опасения, что произойдет реинкарнация ИГ в этих районах, после того как США из них уйдут, — сказал Полянский. — А уйти им оттуда придется рано или поздно».
Стоит отметить, что именно РФ внесла существенный вклад в разгром боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»2 в Арабской республике. Так, в результате действий Воздушно-космических сил РФ Сирия была освобождена от ИГ: на ее территории остались лишь разрозненные группы бандформирований, с которыми сейчас расправляются правительственные войска.
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.