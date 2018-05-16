Меню
Новости Сирии
Сирия: САА освободила от боевиков несколько районов в провинциях Хомс и Хама
Новости Сирии
Сирия: САА освободила от боевиков несколько районов в провинциях Хомс и Хама
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА освободила от боевиков несколько районов в провинциях Хомс и Хама

    37

    Сирия: САА освободила от боевиков несколько районов в провинциях Хомс и Хама

    Дамаск, 16 мая. Командование Сирийской арабской армии (САА) объявило об освобождении от боевиков центральных районов Сирии. Об этом сообщают сирийские СМИ со ссылкой на заявление командования САА.

    В ведомстве отметили, что правительственные войска полностью освободили от террористов северные районы провинции Хомс, а также южные районы провинции Хама.

    «Вооруженные силы Сирии при поддержке союзных сил очистили 1200 квадратных километров в северной части Хомса и южной части Хамы, восстановив контроль над  65 городами, которые ранее удерживались террористическими организациями», — говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что во второй половине апреля прошлого года представители многих деревень в провинции Хама подписали соглашение с правительством и Российским центром примирения в Сирии, чтобы примирить и остановить военные действия против сирийской армии.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.