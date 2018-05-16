Сирия: САА освободила от боевиков несколько районов в провинциях Хомс и Хама

Дамаск, 16 мая. Командование Сирийской арабской армии (САА) объявило об освобождении от боевиков центральных районов Сирии. Об этом сообщают сирийские СМИ со ссылкой на заявление командования САА.

В ведомстве отметили, что правительственные войска полностью освободили от террористов северные районы провинции Хомс, а также южные районы провинции Хама.

«Вооруженные силы Сирии при поддержке союзных сил очистили 1200 квадратных километров в северной части Хомса и южной части Хамы, восстановив контроль над 65 городами, которые ранее удерживались террористическими организациями», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что во второй половине апреля прошлого года представители многих деревень в провинции Хама подписали соглашение с правительством и Российским центром примирения в Сирии, чтобы примирить и остановить военные действия против сирийской армии.